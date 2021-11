"Por Culpa De Mi Pasado", lo nuevo de Samy y Sandra Sandoval

Los Patrones de la Cumbia no paran y es que ahora tienen tema nuevo y lo mejor es que lo estrenaron en vivo en un concierto que ofrecieron el fin de semana, en el distrito de La Chorrera, David y Colón.

View this post on Instagram

La canción está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un Video Lyric publicado en el canal oficial de YouTube del dúo de música típica panameña.

Por Culpa de Mi Pasado - Video Lyric Oficial

"Este amor entre los dos, no puede seguir así, por culpa de mi pasado dices que no eres feliz, al principio me aceptaste, te sentías enamorado, y hoy por culpa de tus celos, nuestra historia ha cambiado...", dice parte del tema, que invita a bailar por su ritmo pegajoso.