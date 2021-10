Principal estrena sencillo y videoclip titulado "No Me Sueltes"

El cantante panameño de música urbana, Principal , lanzó un nuevo sencillo titulado "No Me Sueltes", el cual cuenta con un videoclip publicado en su canal de YouTube.

El intérprete le dedica su nuevo sencillo a Dios y a la importancia de la fe para seguir adelante. "...cuando mis fuerzas se acaban, a ti mi alma clama, aunque de lágrimas se inunde mi cama, tengo que decirte, que tu mano me presione fuerte, no me sueltes...", dice parte de la canción.