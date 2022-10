Silvestre Dangond lanza disco, primer tema es con Reik y Boza

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjqqSPzua2J%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by SILVESTRE / DANGOND (@silvestredangond)

El disco contiene un total de 13 canciones y ya está disponible en todas las plataformas digitales. En el canal de YouTube del artista, está el Official Lyric Video de "Sé que Estás Con Él".

"...Se que me estás pensando en este momento, no dices pero lo siento, si tienes frío tú sabes que te caliento, veámonos y hagamos el intento, tira pa' mi apartamento...yo soy el pecado que aparece en tu vida cuando no tienes salida, yo a ti te conozco bien, antes de él yo te tenía, mami siempre fuiste mía y serás mía, sólo mía...", dice parte del fragmento de la canción que interpreta Boza.

El panameño le agradeció al reconocido artista colombiano por la oportunidad, a través de su Instagram Stories. "Gracias Silvestre Dangond por la oportunidad de salir en tu disco. Rompe".