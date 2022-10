¿Un tema para Piqué? Shakira lanza "Monotonía" junto a Ozuna

El tema es una bachata y cuenta con un video musical que fue codirigido por Shakira con su colaborador de siempre, Jaume de la Iguana.

La pieza audiovisual, disponible en el canal de YouTube de la artista, fue filmado en Manresa, España.

Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)

¿Tendrá que ver con su separación con Gerard Piqué?

No ha sido confirmado por ella misma, pero lo cierto es que todo lo que ha dicho previo al estreno, parece darnos la respuesta.

Pues en esta canción, Shakira habla sobre cómo la pasión se transforma en aburrimiento en una relación; y eso no es todo, ya que en el video se le salen las lágrimas y luego se tira al piso para tratar de recoger el corazón que se le salió y trata de rescatarlo y sobreponerse.

Incluso, cuando inicia el video se ve a Shakira triste en los pasillos de un supermercado y de fondo suena "Te Felicito", el tema considerado como su venganza musical para Piqué.

"...de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narsicismo, te olvidaste de lo que un día fuimos... que yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí...", dice parte del tema.

Al final del video, Shakira guarda su corazón en una caja y se queda con la llave, sonríe y se va.