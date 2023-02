Yailin La Más Viral sorprende con lanzamiento de vídeo musical

Críticas contra Yailin La Más Viral

El vídeo de Yailin La Más Viral y Menor Queen se lanzó este miércoles y se mantiene entre las tendencias de YouTube. Tras divulgarse el vídeo, hay todo tipo de comentarios a favor y en contra de la todavía esposa de Anuel, quien hace unos días anunció que estaban separados.

En YouTube, Arely Marlene publicó: "Soy chilena y me siento feliz por ellas, surjan y sean felices... Que no les importe nada más!". LTS también comentó: "Amo a Yailin se ve tan radiante tan hermosa Y la canción esta buena para bailar toda la noche!". Rossany Mejía escribió: "Esa niña promete, me encanta la prepotencia y poder de su voz".

Sin embargo, la historia es otra en el Instagram de Yailin La más viral. Yazmin Sosa comentó: "Osea me explicas la cuna con dinero, quiere decir que usaste tu bebé por dinero". Moray Mazari escribió: "Si dejara el dominicano y aprendiera hablar... pero mientras siga con su jerga cafretil dominicanezca no saldrá de ahí para el mundo".