¿Fue Anuel o no?, Yailin recibe joyas y flores por San Valentín

La galería publicada por Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la cantante y bailarina, mostraba varias fotos y vídeos del momento en que los regalos llegaron a su casa.

El carrusel iba acompañado con el siguiente texto: "Gracias Dios por tus bendiciones, viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer, ser MADRE ya falta poquito mi Reina para conocerte, tus padres te esperamos con ansias. Enamorada de estos detalles Gracias amor".

¿Anuel y Yailin Las Más Viral terminaron o no?

Lo curioso es que hace un par de días, el propio Anuel realizó un en vivo desde redes sociales y anunció que su relación con Yailin La Más Viral había terminado.

"Ya no estamos juntos por cosas de la vida... triste que está embarazada y pudimos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida ya no estamos juntos, no vamos a estar hablando, haciendo un circo, hablando que por qué sí, por qué no...apoyen a Yailin, ella está trabajando en su música, se cuida, ustedes saben cómo ella era antes y el cambio que dio en su estilo de vida...tiene un buen corazón a pesar de todo...esa es la madre de mi hija, como quiere apóyenla, siempre va ser mi familia", dijo Anuel.

Hasta el momento, Anuel no ha reaccionado o confirmado que hayan retomado su relación, sin embargo las reacciones de los fanáticos no tardaron. Para muchos se trata de solo una estrategia de marketing e incluso se habla de publicidad para la joyería. Que solo es un intento de llamar la atención de Yailin.

En la publicación de Yailin, hay varios comentarios criticándola. Por lo menos, Jucika Ortiz tienes dudas como: "Y dónde sale el dándole todo eso ??? Dónde sale una foto con él ?? Dónde está la etiqueta??? En el instagram de él no veo nada".

La pareja se casó en junio de 2022 y está a la espera de su primera hija, que llevará por nombre Cattleya.