Odalis Núñez • 15 Nov 2019 - 11:29 AM

A más de 5 millones de dólares es la morosidad de los contribuyentes con el Municipio de San Miguelito, así lo dio a conocer Pedro Perea Francis, tesorero municipal.

En este sentido, la Alcaldía de San Miguelito concedió un período de moratoria para el pago del impuesto de circulación vehicular, publicidad exterior, servidumbre y negocios, correspondiente a la vigencia del año fiscal 2019.

Esta moratoria estará vigente hasta el 31 de diciembre y aplica para todos aquellos contribuyentes que se encuentren morosos, por concepto de impuestos de circulación y otros, a fin de que estos cancelen todas sus obligaciones tributarias con la Dirección de Tesorería del Municipio de San Miguelito.

Según establece el Acuerdo Municipal N° 150 del 29 de octubre de 2019, los contribuyentes moroso a la fecha si pagan no se les cobrará multa, recargo ni intereses, de no tener para pagar la totalidad de la deuda deberá acogerse a arreglo de pago en un término no mayor de un año para cancelar la deuda.

Por otro lado, la Alcaldía de San Miguelito aclara que no podrán acogerse a este beneficio aquellos contribuyentes que tengan algún reclamos o solicitudes pendientes por resolver y aquellos que tengan procesos pendientes ante el Juzgado Ejecutor.