Nimay González • 21 Nov 2019 - 09:31 AM

Una morosidad que supera los 70 millones de dólares mantienen actualmente los clientes comerciales, residenciales y entidades públicas con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

#RadioGrafía El director del @IDAANinforma Guillermo Torres Díaz aseguró que la morosidad actual es de 72.9 millones de balboas, menos lo recuperado” pic.twitter.com/U1tDWaPn1D — ECO TV (@ecotvpanama) 21 de noviembre de 2019

El director de la entidad, Guillermo Torres, explicó este miércoles que los clientes residenciales mantienen una deuda de aproximadamente 50 millones de dólares y los clientes comerciales entre 8 y 9 millones de dólares.

Con relación a las instituciones estatales, detalló que las mismas le adeudan a la entidad uno 15 millones de dólares, sin embargo, se tiene previsto que realicen el pago este mes.

"Ya hemos iniciado a través del apoyo del secretario de seguimiento un acercamiento con todas las instituciones del Estado las cuales tienen que estar pagando durante este mes y si no iniciamos corte", dijo Torres en el programa Radiografía de EcoTV.

En cuanto a los clientes residenciales y comerciales, señaló que se encuentran haciendo un estudio a fin de establecer una moratorio para que los mismos realicen los pagos adeudados.

"Estamos haciendo un estudio con nuestro especialista en el área comercial y los técnicos porque realmente yo si quiero recuperar, yo sé que va a ser difícil recuperar el 100%, pero se está planteando una moratorio de tal forma que queremos hacerle un llamado sobre todo al área residencial, comercial e industrial de tener esa oportunidad de que cancelen su cuenta", indicó.

Por otro lado, añadió que la entidad ha estado realizando operativos de corte por morosidad en las regiones de Panamá Oeste y Este, sin embargo en medio de estos operativos han detectado el problema de conexiones ilegales.

"Nos hemos encontrado que el problema radica no solamente en los que no pagan sino en los que están conectados ilegalmente y casi lo que pierde la institución por mes estamos hablando de 800 mil dólares no solamente en la ciudad, lo tenemos alrededor del país", declaró Torres.