Linda Batista • 21 Nov 2019 - 01:04 PM

El expresidente Ricardo Martinelli, en compañía de su abogado Luis Eduardo Camacho, interpuso una querella penal contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz y Jerónimo Mejía, por supuesta violación de los derechos durante el caso Pinchazos.

“Vengo a presentar una denuncia penal, una denuncia civil contra los magistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía, porque si a mí me han violado todos mis derechos, han violado la ley y la Constitución ¿qué no le harán al resto de los panameños?”, manifestó el exmandatario Martinelli al llegar a la Secretaría General de la Asamblea Nacional.

Publicidad

Mañana jueves 21, a las 11:45 AM, en compañía de mi abogado Luis Eduardo Camacho González, me presentaré a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, para presentar Querella Penal contra los magistrados Jerónimo Mejía y Harry Díaz. — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) 20 de noviembre de 2019

Sostuvo que no se puede permitir que personas como estas estén impunes aplicando la ley, “juzgando a gente inocente y no condenando a los culpables”.

Martinelli exhortó al actual presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, designar “bien” a los nuevos magistrados de la Corte, a fin de que “se cambie la justicia panameña”.

“Yo me siento muy mal de ver un sistema de justicia panameño que está totalmente destruido por personas como estas. Yo exhorto al presidente Cortizo que al escoger a los nuevos magistrados, escoja al que quiera, pero que escoja bien, porque si aquí no cambiamos nuestra justicia no va a haber crecimiento económico y todos los panameños van a seguir siendo pobres”, acotó.

Agregó, que de reelegirse un magistrado “sería el acabose para este país”.