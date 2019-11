Nimay González • 24 Nov 2019 - 02:10 PM

El pleno de la Asamblea Nacional ha sido convocado por el Órgano Ejecutivo para iniciar este lunes 25 de noviembre el periodo de sesiones extraordinarias, en las que se discutirán varios temas entre los que se encuentra la aprobación o rechazo de los nombramientos de tres nuevos magistrados principales y seis suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del nuevo Procurador General de la Nación.

Respecto a este tema, Carlos Lee, vocero del Pacto de Estado por la Justicia, espera que el presidente Laurentino Cortizo respete el trabajo hecho por esa organización, que fue la encargada de hacer las entrevistas a los aspirantes al cargo de magistrado y remitir al Ejecutivo un listado de 32 nombre.

"Esperamos que el presidente haga la designación de las mejoras personas que puedan ocupar el cargo para una Corte Suprema que está tan afectada en su credibilidad y que puedan contribuir a mejorar la credibilidad y la confianza ciudadana en la administración de justicia", señaló Leer en RPC Radio.

Por su parte, el exfiscal Giovanni Olmos, señala que el nuevo procurador debe tener entre su principales cualidades independencia y carácter.

"La comunidad jurídica de Panamá espera un procurador con carácter, independiente, que no pertenezca a ningún partido, no que diga hoy que perteneció a un partido determinado y que mañana renuncia, sino una persona que en su trayectoria jurídica, forense, haya demostrado independencia, carácter, compromiso, conocimiento, y que este esté procurador o procuradora, comprometido en darle respuesta a la comunidad para que este país tome un giro en cuanto a la seguridad jurídica, en cuanto a la seguridad ciudadana, que lleve respuesta a la comunidad para que se vean condenas en los caso que amerite y absolución en los casos que no amerite", enfatizó Olmos.

Cabe mencionar que según informó Cortizo, los nombres de los nuevos magistrados serán anunciados este lunes 25 de noviembre y el del nuevo Procurador entre el 10 y 11 de diciembre.

Por otro lado, durante estas sesiones extraordinarias que se se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2019, serán discutidos seis proyectos de ley, siendo estos: el que crea el programa Estudiar sin Hambre; que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros; que crea el Registro Único y Seguro de Información para garantizar la transparencia; que adiciona el artículo 253-A al Código Penal; que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas y el proyecto de ley que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística.

Asimismo deberán ser aprobados los nombramientos de dos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y siete miembros de la directiva de la Cadena de Frío.

Con colaboración de Linda Aparicio, periodista de RPC Radio