Nimay González • 4 Dic 2019 - 02:48 PM

Frente a algunas denuncias sobre personas utilizando ropa con logos políticos dentro de las Naviferias, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Manuel Araúz, señaló que esta actividad no es para ser utilizada en temas políticos.

Publicidad

Explicó que el IMA pidió la ayuda de la Gobernación y de las Juntas Comunales para facilitar la parte de la logística y el traslado de los jamones navideños y otros productos, desde los camiones hasta los puntos de venta.

“Esto no es un tema político, la feria es una feria para humanizar, para vender al panameño, aquí no es un tema político, si alguien lo tuvo lo vamos a corregir porque no es la intención, nadie tiene que esta vestido de ningún tema político”, enfatizó Araúz.

En cuanto a las denuncias de supuestos representantes de corregimiento entregando boletos en algunos sectores antes de las Naviferias, indicó que no maneja esa información, sin embargo, indicó que procederá junto a su equipo de trabajo a validar qué es lo que está pasando.

“No hace sentido que nadie esté repartiendo nada porque no fue el objetivo, el objetivo ha sido entregar el tiquete al panameño que está en la fila , que ya formó la fila, por un tema de control”, explicó.

Cabe mencionar que las Naviferias iniciaron este miércoles y se desarrollarán hasta el próximo 19 de diciembre en distintos puntos del país.