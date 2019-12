Odalis Núñez • 13 Dic 2019 - 01:38 PM

La directora Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), Elvia Lau confirmó este viernes que los tres sacos que contenían en su interior 102,100 cápsulas de supuesta ampicilina no cuentan con registro sanitarios.

Los medicamentos fueron ubicados en por unidades de la Región Caribe en conjunto con personal de botes especiales de la Affee, en la comunidad de Corbisky, en la Comarca Guna Yala.

En conferencia de prensa, Lau explicó que al no tener registro sanitario “no sabemos su contenido, y quien los consume no sabrá tampoco. por lo cual se maneja de supuesto medicamento... ya que no cumple ni con las buenas prácticas de transporte ni almacenamiento”.

Durante esa acción policial no hubo personas aprehendidas, por lo cual están en búsquedas de los responsables. Las evidencias están bajo órdenes de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Minsa para el trámite correspondiente.

También se refirieron a la aprehensión de un ciudadano colombiano que mantiene medida cautelar por hurto agravado en Colombia y el decomiso de tres botellas con mercurio en su interior en la Comarca Guna Yala.

