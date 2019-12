Nimay González • 30 Dic 2019 - 12:33 PM

El Frente Pro Constituyente Originaria expresó este lunes su rechazo a la participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el diálogo para las Reformas Constitucionales.

“Rechazamos la propuesta del señor presidente solicitando la intervención de un organismo extranjero según él para facilitar ese diálogo, el problema es que es un menosprecio al intelecto, al conocimiento nacional, en mi caso de defensor de los derechos universitarios, aquí en la universidad tenemos el personal idóneo para realizar esa labor entre panameños”, expresó el profesor Raúl González.

Añadió que además el Gobierno anunció que por esa participación hay que pagarle a la PNUD, “no es un trabajo gratuito ni que la ONU nos está apoyando, es un trabajo que va a salir de nuestro bolsillo cuando nosotros no estamos interesados que organismos extranjeros vengan a intervenir en nuestros asuntos”.

Además indica que ese diálogo es condicionado, ya que según indicó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el mismo es abierto para que todos puedan expresar sus propuestas, sin embargo advierte a la sociedad que no quiere temas que dividan al pueblo panameño.

“Resulta que cuando me ponen condiciones ese diálogo es limitado, por otro lado, señala que solamente las reformas pueden darse en torno a los órganos del Estado, le está diciendo al pueblo panameño qué es lo que ellos quieren y no lo que necesita este país, por esas razones rechazamos ese diálogo, y le decimos al Presidente que como representantes del movimiento social panameño vamos a seguir rechazando toda propuesta que no represente los intereses del pueblo panameño”, enfatizó González.

Por otro lado, indicó que se está convocando a los ciudadanos el próximo jueves 2 de enero a una protesta para exigir a la Asamblea Nacional que rechace el definitivamente el proyecto de reformas constitucionales, el cual no goza del calor popular, además de que el Hemiciclo Parlamentario no es el órgano más idóneo para aprobar reformas constitucionales.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio