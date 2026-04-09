SINAPROC destaca éxito del Simulacro Nacional en escuelas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó el éxito de la primera jornada del Simulacro Nacional en centros educativos, con la participación activa de 16 regiones del país.
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El @Sinaproc_Panama informó que se ha llevado a cabo la Primera Jornada del Simulacro Nacional en centros educativos, con la participación de 16 regiones a nivel nacional.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 9, 2026
La entidad brindó acompañamiento técnico y operativo durante este ejercicio, el cual se desarrolló en el… pic.twitter.com/UjKJla4o4b