Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 17:17

SINAPROC destaca éxito del Simulacro Nacional en escuelas

El SINAPROC brindó acompañamiento técnico y operativo durante el ejercicio a las escuelas participantes.

SINAPROC destaca éxito del simulacro en escuelas.

SINAPROC destaca éxito del simulacro en escuelas.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó el éxito de la primera jornada del Simulacro Nacional en centros educativos, con la participación activa de 16 regiones del país.

La institución brindó acompañamiento técnico y operativo durante el ejercicio, cuyo objetivo principal es fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta de la comunidad estudiantil ante posibles emergencias.

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