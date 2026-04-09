Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a Rodolfo Díaz por presuntos delitos de corrupción.

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Rodolfo Ariz Díaz Ruiz, quien es requerido por las autoridades en el marco de una investigación penal.
Díaz Ruiz es investigado por la presunta comisión de delitos contra el orden económico (blanqueo de capitales), contra la Administración Pública (corrupción de servidores públicos) y contra la fe pública (falsificación de documentos), en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De tener información sobre su paradero, puede comunicarse al teléfono 505-3239, de la Sección Primera de la Fiscalía Anticorrupción. La información será manejada bajo estricta confidencialidad.
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