Teiga Castrellón • 2 Ene 2020 - 01:55 PM

La ministra de Vivienda Inés Samudio denunció que la administración pasada no envió los expedientes al Banco Hipotecario sobre las personas a las que se les entregó los apartamentos de Altos de Los Lagos, en la provincia de Colón, lo que provocó una demora en el pago de estos de parte de sus dueños.

"Un apartamento de esos cuesta aproximadamente 90 mil dólares, se les da en 15 mil dólares a través del Banco Hipotecario, que esa es otra gran falla que se encontró, la gran mora que tiene el Banco Hipotecario por cobrar es producto de que el Ministerio no cumplió con la legalidad de mandar los expedientes para que las personas pudieran pagar, empezaran a pagar, entonces estamos ordenando eso, arreglando la casa para que los proyectos sean sostenibles, porque si no pagan no se podrán gestar los nuevos proyectos", manifestó la ministra.

Cabe destacar que Samudio también hizo un llamado a los dueños de los departamentos a que cumplan con su responsabilidad ya que estos proyectos involucran un gran esfuerzo por parte del Estado.

Previamente el gerente del BHN, Gean Marco Córdoba, había señalado que Colón era el talón de Aquiles de la institución, ya que algunos de los dueños de los 1476 apartamentos no estaban pagando al 100%.

El Ministerio de Vivienda también anunció que la segunda etapa del complejo habitacional Altos de los Lagos contempla 54 edificios que beneficiarán a 1,620 familias de Colón en estado de riesgo social.