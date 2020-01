View this post on Instagram

COMUNICADO SUSPENSIÓN TOTAL DE VIAJES Ante la situación imperante con respecto a las condiciones del tiempo en Gunayala, que desde las horas de la mañana ha ido intensificando la fuerza de los vientos y oleajes en toda la región, la Secretaría de Transporte Marítimo del Congreso General de Gunayala, en coordinación con la Secretaría de Transporte Terrestre y Turismo ha optado por SUSPENDER todos los servicios de movilización marítima. Es decir, incluyendo el Corregimiento Nargana (sector 1), que en el primer comunicado se había excluido. Pero por las condiciones actuales y los pronósticos que indican mayor incidencia. En ese sentido, llamar a los todos los transportistas que brindan servicios turísticos, botes, guías, operadores turísticos, transporte terrestre tomar esta medida para evitar cualquier accidente con los visitantes. Por lo que se suspende toda movilización hacia las islas, hasta el nuevo comunicado que indique la reanudación de las actividades en toda la comarca. De acuerdo con los pronósticos la situación se empeorará, por lo que es necesario tomar dichas medidas, que lamentar después. Esperando que los Creadores nos cuide hoy y siempre. ***SIC/AML /10/01/2020