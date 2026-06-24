Becas internacionales: estudiantes de 15 a 18 años pueden postularse a programa preuniversitario

United World Colleges (UWC) Panamá mantiene abierta la convocatoria de becas dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años que deseen formar parte de un programa preuniversitario de alto nivel en alguno de los 18 colegios de la organización ubicados alrededor del mundo.

La iniciativa busca identificar a estudiantes con destacado desempeño académico, liderazgo y compromiso social para brindarles la oportunidad de vivir una experiencia educativa internacional que les permita ampliar sus conocimientos y prepararse para estudios superiores.

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Mork Hernández, vocero de UWC Panamá, explicó que los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos para participar en el proceso de selección.

“Los requisitos son tener entre 15 y 18 años al 31 de diciembre, estar cursando los grados 10, 11 o 12 de educación media y contar con un promedio mínimo de 4.2 en los dos últimos años lectivos, es decir, 2024 y 2025”, detalló.

“El bachillerato internacional nosotros ya lo tenemos desde 1962 y desde 1983 becamos a jóvenes panameños para que estudien en estos 18 colegios” Mork Hernández, vocero UWC Panamá. pic.twitter.com/62oJXQeRR1 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026

Panamá podrán acceder a becas de hasta 125 mil dólares para estudiar en el extranjero

El representante indicó que el nivel de exigencia responde a la naturaleza académica del programa y al importante respaldo financiero que reciben los estudiantes seleccionados.

“Estamos otorgando becas que van desde los 40 mil dólares hasta los 125 mil dólares y necesitamos que el joven que represente a Panamá tenga hábitos de estudio sólidos y pueda responder a las exigencias de este programa académico de alto nivel”, señaló Hernández.

Los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de convivir con jóvenes de diferentes nacionalidades, desarrollar competencias globales y fortalecer habilidades académicas y personales en un entorno multicultural.

UWC es una organización educativa internacional reconocida por promover la paz, el entendimiento intercultural y la formación de líderes comprometidos con la transformación positiva de sus comunidades.