Teiga Castrellón • 14 Ene 2020 - 07:34 AM

Félix Robertson, subdirector de operaciones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), y la directora del área metropolitana de la entidad, explicaron que la actual administración estudia cobrar por el consumo individual y no por el volumen.

"No hablamos de un aumento per se, no es eso de lo que hablamos, hablamos de cobrar exactamente lo que consumimos, no solo cobrar por el volumen, regular el tema de consumo y cobrar en base al consumo individual. Se hacen estudios en estos momentos para luego pasarlos a la Junta Directiva del Idaan y hacer todos los procedimientos", destacó Robertson

Mientras que Peña señaló que el 60% de las fugas de agua son provocadas por conexiones ilegales, empresas que hacen trabajos y por el mal uso del sistema.

Actualmente en la región metropolitana Peña destacó que se atienden de 5 a 6 fugas diarias por subregiones, lo que un día podría traducirse en 300 fugas. Esto provoca que un 30% del agua producida por las plantas potabilizadoras se pierda por fugas o mal uso de la población.

Ambos funcionarios señalaron que se está haciendo un llamado para que en conjunto con las autoridades se pueda llegar a sancionar a las empresas o a los usuarios por el mal uso del agua.