Nimay González • 3 Feb 2020 - 09:26 AM

Gladys Guerrero, del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), explicó cuáles son las medidas adoptadas por Panamá para hacer frente a posibles casos de coronavirus, reiterando que en el país no se han detectado casos confirmados hasta el momento.

“Estamos preparados y nos seguimos preparando, todos los días revisamos lo ya trabajado, incluso con los insumos de los inventarios existentes no nos quedamos y no nos conformamos, sabemos que hay que aumentar los insumos porque no sabemos cuántos casos pudieran darse en el país de entrar el virus”, indicó la experta.

Asimismo se refirió al manejo que se está llevando a cabo en cuento a los estudiantes panameños que llegaron procedentes de China, quienes hasta el momento no presentan ningún tipo de síntoma, sin embargo, permanecerán aislados y bajo observación sanitaria, siguiendo las recomendaciones dadas por el país asiático.

“El Gobierno de China una de las recomendaciones que dio fue esta, vigilarlos, ellos llegaron, ellos no tienen ninguna sintomatología en este momento, ellos están en un centro donde las 24 horas del día van a ser monitoreados por personal de salud, médicos y enfermeras, para mantenerles la evaluación por el periodo máximo que se considera que una persona, si estuvo en contacto, pudiera desarrollar síntomas”, explicó.

Añadió que esta misma media será tomada con toda aquella persona que llegue a Panamá proveniente de las principales ciudades de China donde se está registrando el mayor número de casos de coronavirus.