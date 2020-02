Nimay González • 3 Feb 2020 - 02:09 PM

Más de 15 mil dólares fueron sustraídos del Centro Educativo Básico General Manuel Urbano Ayarza, ubicado en el corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón.

Según se informó el hurto del dinero que formaba parte del proceso de matrícula que lleva adelante el Club de Padres de Familia, ocurrió durante el fin de semana.

“Lo curioso es que no se llevaron ningún equipo informático, dígase computadoras, ni tablet, todo eso está allí intacto, vinieron por el dinero, yo rezando que no hubiese y la presidenta (del Club de Padres) esta semana no hizo el depósito porque está esperando para pagar carné y demás y se lo llevaron, ella anuncia que son más de 15 balboas en total”, explicó Ludolfo Herrera, director del plantel educativo.

Añadió que esa escuela está sin celador debido a que no se les renovó el contrato a los dos celadores que tenían.

Se espera que el Ministerio Público dé inicio a las investigaciones sobre este hecho.