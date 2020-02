Nimay González • 6 Feb 2020 - 10:02 AM

El presidente de la República, Laurentino Cortizo informó este jueves que en este momento están trabajando en el diseño de un proceso legal a través del cual se buscará dar de baja a las unidades de la Policía Nacional que no cumplan con su deber.

"Estamos diseñando un proceso legal para los que no cumplen con su deber con Dios y la Patria, con Proteger y Servir, se les va a dar de baja", indicó el mandatario al tiempo que enfatizó que "quienes no cumplen ese lema, ese compromiso son traidores, traicionan a Dios y a la Patria, y a esas unidades no las necesitamos en la fuerza pública, necesitamos unidades comprometidas, con valor, con orgullo de utilizar ese uniforme".

Explicó que el diseño del proceso legal está siendo abordado junto a un equipo legal, con el objetivo de evitar complicidad y corrupción por parte de las unidades uniformadas.

"Nosotros estamos ahora mismo con un grupo de abogados viendo algunas reformas que queremos hacer para casos por ejemplo, un caso específico la fuga del prófugo, en ese tema obviamente allí hubo una complicidad, una complicidad es corrupción, entonces ese tipo de casos nosotros no lo podemos permitir porque esas unidades lo que hacen al final de un todo que afectan al todo, osea a las otras unidades que están dando todo por su país", recalcó.

Por otro lado, hizo un llamado a todos los policías, incluyendo comisionados, subcomisionados, mayores, capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos, cabos, a que hagan su trabajo de manera correcta.

Las declaraciones de Cortizo fueron dadas durante su participación del acto de entrega de 370 motos para los estamentos de seguridad, a fin de fortalecer las acciones preventivas.