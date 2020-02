Teiga Castrellón • 12 Feb 2020 - 03:01 PM

El director del Hospital del Niño, el doctor Paul Gallardo, adelantó que el martes en el portal de Panamá Compras apareció un segundo reclamo, presentado en esta ocasión por la empresa española Acciona, la cual puja por ser una de las que logre hacerse con la licitación para la construcción de este nosocomio.

Cabe señalar que el pasado lunes 3 de febrero se presentó un recurso para anular parcialmente el informe de la Comisión Evaluadora del Ministerio de Salud (Minsa) para la construcción del nuevo Hospital del Niño, presentado por el consorcio chino – turco CAMCE.

"La compañía del grupo español presentó otra acción de reclamo, parece que estaba pendiente que la la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitiera un concepto con respecto al informe de conducta que el Ministerio de Salud les informó el viernes pasado. Un informe donde el Ministerio de Salud está de acuerdo con el comentario o la evaluación que hizo la Comisión Evaluadora, pero está pendiente de que ellos se pronuncien con respecto a este informe de conducta, ellos tienen 5 días para eso, y ahora tenemos agregado un nuevo reclamo", explicó Gallardo sobre el nuevo reclamo.

Estas acciones lo que hacen es retrasar más la obra, según expresó Gallardo, cuya licitación ya tiene un año paralizada.

Los motivos del reclamo del grupo Acciona Construcción destacan que la Comisión Evaluadora no le puso todos los puntos que ellos pensaban tenían derecho.

Gallardo indicó que aún este reclamo no ha sido admitido por la DGCP y se guarda la esperanza de que no sea admitido, así como se espera que no proceda el reclamo de CAMCE y se inicie la nueva licitación con la mayor prontitud posible para que el hospital sea construido en beneficio de la niñez panameña.