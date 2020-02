Nimay González • 17 Feb 2020 - 10:04 AM

La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, rechazó este lunes la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, y explicó las acciones que se aplicarán ante esta decisión que es tomada sin que se realizara una evaluación técnica al país.

“No ha venido ningún equipo técnico, no nos han preguntado nada específicamente, entonces no ha habido una evaluación técnica, ellos lo que hicieron fue que compiaron los resultados que dio GAFI y OCDE, y es lo que la Unión Europea ahora está publicando”, señaló Mouynes.

Añadió que ante esta situación, el país expresará su inconformidad y tratará de mitigar el impacto negativo que esto tendrá, detallando que desde los “mal llamados Panamá Papers” el país tiene una pésima reputación a nivel internacional y con la inclusión en listas negras se válida la imagen negativa que se tiene de Panamá.

“Tenemos que manifestar nuestra inconformidad, no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que decirles, hay que llamarlos, Panamá tiene argumentos de sobres para mostrar. La designación oficial no ha salido, se espera para mañana, aún no podemos manifestarnos de algo que no nos han oficialmente notificado, lo primero que tienen que hacer es notificarnos para entonces nosotros tomar una decisión de Gobierno”, indicó.

Añadió que para mitigar el impacto estarán realizando visitas a la Unión Europea en marzo , así como a los bancos “para calmar a la gente y decirles, miren lo que está pasando en Panamá, que haya habido un desfase y que no nos hayan evaluado técnicamente no significa que la realidad no sea otra, además Panamá tiene un activo geopolíticamente estratégico y nosotros tenemos que darnos nuestro lugar".

Agregó que Panamá ha tomado en los últimos años decisiones muy difíciles que se han venido implementando y que tienen que ser reconocidas, entre las mencionó el intercambio de información de 72 países, a través de lo cual se recoge la información de todos los cuentahabientes de cada banco, lo cual es mucho más alto que otros países que no están en la lista.