Odalis Núñez • 6 Mar 2020 - 07:22 PM

El alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez propone reducir el horario de operación de bares, cantinas y actividades bailables temporalmente de 3:00 a.m. a 1:00 a.m.

Esto, con el objetivo de minimizar la incidencia de violencia y actos delictivos en Panamá Oeste.

Velásquez informó que el próximo lunes 9 de marzo los Concejales de esa provincia del país se reunirán para evalúar la propuesta de hora de cierre, además de endurecer toques de queda para los menores de edad.

“Esto que me está sucendiendo en el distrtio de La Chorrera, sucede en Arraiján y otros distritos, lo que queremos es tomar una decidión mancomunda, entre todos los alcaldes de la provincia, mí propuesta es reducir de las 3:00 a.m. a 1:00 a.m. temporalmente para no sacrificar a los empresarios”, dijo el alcalde.

Sobre el toque de queda, se propone endurecer las sanciones contra los padres de familia que no mantengan a sus hijos en sus casas después de las 8:00 p.m., hora desde que inicia el toque.