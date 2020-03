Linda Batista • 7 Mar 2020 - 11:53 AM

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) reitero a los visitantes, empresarios extranjeros y viajeros en general, que el país está vigilante y preparado para salvaguardar su seguridad en medio de la incertidumbre por coronavirus.

De acuerdo con las autoridades de salud, en el país no hay casos confirmados ni sospechosos de COVID-19, “por lo que no hay razón para que turistas provenientes de países no afectados por la enfermedad cambien sus planes de viaje”.

Explicaron que las medidas adaptadas en Panamá se toman en conjunto con organismos internacionales como la OMS/OPS o centros de control y prevención de enfermedades, que hasta el momento no han emitido alertas o prohibiciones de visita al país.

Medidas implementadas:

Monitoreo en tiempo real de todas las comunicaciones y recomendaciones internacionales.

Comunicaciones y actualizaciones continuas por parte del Ministerio de Salud de Panamá para compartir protocolos internacionales, mejores prácticas y cualquier tipo de apoyo a empresas y personas para garantizar que se tomen las medidas para prevenir peligros.

Los aeropuertos del país y aerolíneas han implementado estríctos procedimientos preventivos de evaluación para los viajeros aéreos en las áreas reportadas o de riesgo del COVID-19, según detalla la ATP y el Minsa.

Control de pasajeros:

verificación de historial de viajes

controles de temperatura

revisión de salud

restricción y/o suspensión de viajes a aquellos que presentan síntomas

Instan a los viajeros a seguir con los procedimientos recomendados sobre el cuidado general de la salud.