Nimay González • 16 Mar 2020 - 01:52 PM

Los pequeños comercios y locales ubicados dentro de los centros comerciales de Panamá se han visto afectados debido a la poca concurrencia de compradores a causa del brote de coronavirus en el país, trayendo como consecuencia pocas ganancias, ante lo cual hacen un llamado al gobierno a tomar acciones.

“La gente no está yendo a comprar, la poca gente que va son extranjeros y estamos expuestos a que nos contagien, nosotros queremos por parte del Gobierno ver los mecanismos que ellos puedan tomar para poder apoyarnos a nosotros porque si no se toma una decisión prontamente creo que muchas empresas panameñas van a cerrar a nivel nacional, sobre todo en el rubro de celulares, accesorios, servicios”, indicó Pastor Fernández de la Asociación de Comercios de Tecnología y Celulares.

Explicó en RPC Radio, que anteriormente las ventas alcanzaban los 3 mil o 4 mil dólares por día, sin embargo, actualmente no superan los mil dólares. Esta situación les está acarreando muchas pérdidas, ya que siguen teniendo los gastos de arrendamiento, luz y pago de los trabajadores

Entre las opciones que plantean al Gobierno se encuentra el cierre temporal de los centros comerciales, detallando que si los empresario toman la decisión de cerrar voluntariamente los locales, dichos centros comerciales les aplican una multa de 50 dólares.

“Lo que pasa es que mientras no nos manden el aviso de cierre del mall, si nosotros cerramos voluntariamente nos multan por no abrir las tiendas… estamos gastando luz, no se está vendiendo, a los empleados trabajen o no trabajen hay que pagarles, los arriendos, los préstamos bancarios, nosotros como pequeños empresarios no aguantamos más, calculamos máximo dos meses si seguimos con esta situación”, puntualizó

Con colaboración de Lizsara Angulo, periodista de RPc Radio