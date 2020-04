Odalis Núñez • 3 Abr 2020 - 12:56 PM

La historiadora y escritora panameña, Marixa Lasso resultó ganadora del premio anual William M. LeoGrande en Estados Unidos con su segunda obra literaria, Erased: The untold story of The Panama Canal, reconocido como la mejor publicación sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante el periodo 2018-2019.

Erased, es un trabajo que según su autora, se realizó tras siete años de investigaciones en bibliotecas y archivos de Panamá, Colombia y Estados Unidos y que luego fue editada por Harvard University Press, una de las más importantes de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, Lasso publicó “en medio de tantas malas noticias y tanta tragedia y mis propias dificultades con la pandemia, me llega una buena noticia que comparto con ustedes. Agradezco al comité de selección del William M. LeoGrande Prize el haber considerado mi libro merecedor de este premio”.

El Premio William M. LeoGrande se estableció en el 2012 para honrar el mandato profesor LeoGrande, uno de los académicos más exitosos del mundo en política latinoamericana y política exterior de los Estados Unidos, destacada Universidad Americana de Washington D.C.

Lasso en pasadas conferencias en Panamá contó que la idea de escribir ese libro nació del deseo de conocer cómo eran los pueblos y cómo vivían las personas que se encontraban en la Zona del Canal de Panamá.

En sus investigaciones descubrió que no existía un libro sobre el periódo de la construcción de la vía interoceánica, escrito desde la perspectiva de los panameños, por lo que escribió Erased.

Marixa Lasso es doctora en Historia acreditada por la Universidad de Florida, autora de varios artículos sobre temas relativos al Canal de Panamá, la mentalidad de la sociedad colonial y el sistema de la sociedad panameña.