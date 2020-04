Linda Batista • 10 Abr 2020 - 07:08 PM

El ex Grandes Ligas panameño, Mariano Rivera, donó decenas de cajas con alimentos para repartir en la comunidad de Puerto Caimito, en Panamá Oeste, de donde es oriundo.

Las cajas, que contienen pastas, enlatados y demás alimentos secos, llegaron en camiones y carros particulares a esta zona del país.

Algunos ciudadanos expresaron su agradecimiento por la ayuda recibida en Puerto Caimito. #TReporta pic.twitter.com/KDUhvE88Fr — Telemetro Reporta (@TReporta) 10 de abril de 2020

"Aunque no puedo estar con ustedes en este tiempo, están en mi corazón y en mis oraciones. Puerto Caimito, Panamá siempre va a ser el lugar donde me crié y el país que me ayudó a ser el hombre que soy hoy", señaló Rivera en su cuenta de Instagram.

Sostuvo que está alegre por poder donar alimentos y traer esperanza en este tiempo. "Que Dios bendiga a Panamá", agregó.

En este sector, según indicó el Ministerio de Salud (Minsa), hay 41 casos positivos del nuevo coronavirus; virus que ha cobrado la vida de al menos 74 personas en Panamá y ha contagiado a 2,974 qa nivel nacional.

Las autoridades gubernamentales están brindando asistencia social por sector, con bonos y bolsas de comidas como parte del Plan Panamá Solidario, que busca mitigar el impacto económico que ha dejado la pandemia por COVID-19.