Nimay González • 20 Abr 2020 - 10:55 AM

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, dio a conocer que más de 74 mil estudiantes de las 17 facultades y en los 10 centros regionales inician las clases de forma virtual a partir de este lunes 20 de abril.

“En el día de hoy, un día sin precedentes en la Universidad de Panamá, inician clases 74,430 estudiantes que anteriormente el 80% de ellos se matriculaban de manera presencial y el otro 20% virtual, ahora todos lo han hecho virtual, nuestros profesores se han estado preparando para iniciar esto”, resaltó Flores.

Detalló que los educadores harán uso de diferentes plataformas virtuales para dar las clases, entre las que mencionó google classroom, así como los correos electrónicos o vía Whatsapp.

“Hace más de un mes el Consejo Académico aprobó que se tomaban como válidas las tecnologías no presenciales para la enseñanza, y digo tecnologías no presenciales porque además de las plataformas virtuales también se habilitado que los profesores puedan dar clase a través del correo electrónico, a través del Zoom o Skype, y a través del Whatsapp que también es otro instrumento que se está utilizando ya hay manuales para esto, y en los lugares muy apartados muy apartados donde no llega la señal de internet que se puedan dar clases a través de módulos de autoinstrucción”, indicó.

Por otro lado aclaró que las clases virtuales en las facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de Panamá iniciaron hace mes y medio, debido a que tienen un calendario diferido con respecto al resto.