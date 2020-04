Linda Batista • 22 Abr 2020 - 12:41 PM

El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, dijo que donará su plasma tras haberse curado de COVID-19, a fin de ayudar a los contagiados.

"Quiero que más panameños puedan recuperarse, así como yo lo hice en esta lucha contra el COVID19. Le comuniqué a la Ministra de Salud, Rosario Turner, que quiero ser el primer paciente donador de plasma y exhortó a que sigamos donando para ganarle la guerra a esta pandemia. Unidos venceremos", manifestó en su cuenta de Twitter.

Detalló que tras más de 30 días de estar convaleciente, las dos últimas pruebas que le realizaron resultaron negativas.

"No he tenido una enfermedad en toda mi vida que me haya dado tan fuerte como el coronavirus", acotó en el noticiero de RPC Radio.

Concepción indicó que apela a la solidaridad en estos tiempos. "Todos juntos vamos a matar este virus mortal y pronto retomar nuestras actividades, pero hay que seguir cumpliendo con las medidas del Minsa", puntualizó.

Agradeció el apoyo y cuidado de su cónyuge, quien pese a tratar con un afectado por el virus, no se contagió.

El coronavirus en Panamá ha cobrado la vida de 141 personas y acumula 4,821 casos positivos.