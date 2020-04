Linda Batista • 27 Abr 2020 - 05:17 PM

El vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, explicó el proceso de adquisición de insumos para la emergencia nacional y los criterios que se toman en cuenta para cada compra. Afirmó que “la honestidad y transparencia no está en cuarentena”.

“Cuando inició la pandemia se conformó una comisión para adquirir equipos. El primer criterio fue que no se pagaban adelantos, el segundo la justificación de precios, y el tercero que no se paga nada que no esté finiquitado por las entidades técnicas”, señaló Carrizo.

Publicidad

Agregó además que el 95% de las propuestas de dotación de equipos no se llegan a cumplir debido a que hay una “gran demanda mundial”. “No se anticipa absolutamente nada... y por eso se nos hace difícil la adquisición de bienes y de equipos médicos", acotó.

“Entiendo la desconfianza de los panameños producto de 10 años que no queremos recordar, este Gobierno no puso en cuarentena la transparencia ni la honestidad”, concluyó el vicepresidente.

En cuanto a la renuncia del viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, tras cuestionamientos por la gestión de compras de los equipos para la pandemia, sostuvo que se trata de un hombre "intachable y correcto".

Estas declaraciones las dio tras un recorrido realizado en el Hospital Modular, mismo que el Ministerio de Salud espera no tener que utilizar, pero que está ante cualquier contingencia.