Linda Batista • 11 May 2020 - 02:53 PM

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) aclaró en un comunicado, que "no realizó una inspección, no dio visto bueno, y no certificó" el Hospital Integrado Panamá Solidario, construido para atender a pacientes con COVID-19.

Según la SPIA, varios miembros de su Junta Directiva, realizaron un breve el centro hospitalario atendiendo una invitación de cortesía del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

"Tanto el Ministro, Rafael Sabonge, como su equipo nos explicaron en un resumen puntual algunos de los detalles del hospital, tales como: los sistemas modulares, sistemas electromecánicos, acabados y requerimientos electromecánicos", indicó la SPIA.

Agregaron que han programado dos presentaciones virtuales del proyecto para esta semana con el MOP, una el martes 12 a través de la plataforma Zoom y la otra el 14 de mayo en Webinar, a fin de conocer más la obra.