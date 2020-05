Teiga Castrellón • 23 May 2020 - 02:06 PM

El dirigente transportista Guzmán Blanco Espino, presidente de Empresas Transportistas del Oeste (Eteso) manifestó que luego de la protesta que escenificaron este sábado en Arraiján acordaron reunirse con los directivos de la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre (ATTT) a las 8:00 a.m. para buscar soluciones ante los bajos ingresos que están percibiendo en medio de la crisis económica generada por la cuarentena contra el COVID-19.

"Nuestra protesta fue una manifestación pacífica donde nosotros como colectivos del Oeste estamos siendo quebrados, por decirlo así. El Minsa dice que solo podemos trasladar el 40% de pasajeros, una unidad de 55 pasajeros solo puede transporta a 22, eso no es rentable para el negocio ahora mismo, los seguros están cobrando el seguro completo de asiento, a un bus de 55 pasajeros le cobran el 100%", expresó el dirigente.

Blanco indicó que el Gobierno actualmente no les está beneficiando con ninguna ayuda económica como sí lo hace con la empresa de MiBus, pero recalcan que no buscan un subsidio solo una ayuda para seguir transportando a los pasajeros del Oeste; ya que entienden que los usuarios no tienen la culpa de la situación que atraviesan.

El dirigente señaló que la empresa transportista que representa podría estar conformada por 700 unidades, y de cada bus o unidad hay tres personas que dependen (dueño, conductor y el que lava el vehículo), por lo que entre los que gastan (gasolina, pago de respuestos, llantas, mantenimiento, entre otras situaciones) y lo que hacen diariamente no les deja suficientes ingresos para subsistir y seguir prestando el servicio.