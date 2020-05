Odalis Núñez • 27 May 2020 - 11:21 AM

La ministra Consejera para Asuntos de Salud, Eyra Ruiz reiteró este miércoles que se mantienen los cercos sanitarios instalados en Panamá, como medida para evitar la propagación del COVID-19.

Esto, luego que Minsa anunció que a partir del próximo 1 de junio, se elimina las restricciones de movilización según cédula y género, además de la cuarentena total de domingos.

“Los cercos sanitarios van a seguir, no se levantan no intente ir a la playa o a la casa a la finca, nadie puede estar haciendo esas cosas, todo el mundo se debe quedar en su provincia y no estar llevando virus a otros lados, eso para que quede claro”, dijo Ruiz a través del programa radial "Sin rodeos".

Explicó que las personas para poder viajar al interior deben solicitar un salvoconducto o documento “que lo ayude a cruzar, ya que si trabaja en Panamá no tiene nada que ir a realizar a Chiriquí, Santiago o Los Santos”.

Sobre la decisión de eliminar las restricciones de movilización, Ruiz manifestó que fue tomada tras evaluaciones consensuadas “tenemos que cuidar la salud primero, pero debemos velar que la economía se vaya reactivando en general, ….la apertura del bloque 2 nos lleva a nosotros a considerar de acuerdo al Rt o (número reproductivo efectivo del virus en Panamá), de poder abrir a la población que puedan caminar (sin condicionar por género y la cédula), osea que los salvoconductos ya no van”.

Insistió que habrá toque de queda que se establecerá de 7:00 p.m a 5.00 a.m del día siguiente, pero “ni los salones de belleza, gimnasios o restaurantes están abiertos, así que si no tiene nada que hacer en la calle mejor quédese en su casa”.

Agregó que para que los demás bloques entren en la nueva normalidad, la población debe cumplir con las medidas tales como: el uso de mascarillas, lavado de mano y distanciamiento físico.

Paralelamente, los niños podrán movilizarse de 4:00 p.m. 7:00 p.m acompañados de sus padres, cuidadores o tutores para el uso de áreas sociales deben ser con cordura.

Considera que se debe buscar un método para sancionar a las personas que no usan mascarillas, “no me van a exponer a mí de esa manera , hay que empezar a multar”.