Catherine Perea • 2 Jun 2020 - 02:15 PM

La directora del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, Samira Gozaine anunció que presentó al Consejo Económico Nacional (CENA) un plan para la construcción de un albergue a través de sistema modular en la provincia de Darién para atender la situación de unos 2 mil migrantes que se encuentran varados.

Gozaine dijo que actualmente hay hacinamiento en los albergues en Darién y el albergue ubicado en el sector de Los Planes de Gualaca, provincia de Chiriquí, tiene a 578 migrantes y no está en condiciones para recibir a más personas, por lo que la construcción de un albergue modular es más rápido.

"Es lo más rápido que se puede hacer en este momento, porque si han visto la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige a Panamá la atención de migrantes. Panamá ha estado cumpliendo más que cualquier otro país, en la región solo Panamá y Costa Rica damos atención", sostuvo Gozaine.

El albergue modular tendría capacidad para 500 migrantes, detalló.

Además, se planea la construcción de un albergue en Gualaca con capacidad para 1,200 personas para trasferir migrantes hacia esa región hasta que se de la apertura de fronteras y puedan continuar con el flujo controlado, indicó Gozaine.

De acuerdo con cifras del SNM, actualmente hay 15 migrantes contagiados con COVID-19 en Darién.

"Ellos no quieren quedarse en panamá, ellos quieren seguir, y el problema que tenemos en Darién es que ellos sienten que nososotros no les estamos permitiendo salir porque queremos. Algunas personas mal intensionadas les han dado información equivocada de que Panamá, ya abrió, es que no es un tema de Panamá es un tema de que Costa Rica tiene que permitir su paso igual que Nicaragua", agregó la directora del SNM.