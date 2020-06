Nimay González • 17 Jun 2020 - 06:26 PM

Con un total de 635 casos contagios nuevos de COVID-19, Panamá ha alcanzado para este miércoles 17 de junio la cifra acumulada de 22,597 contagios.

Con 635 nuevos casos de COVID-19, Panamá registra un total de 22,597 casos acumulados y 470 defunciones. La tasa de letalidad en el país es de 2.08%. https://t.co/MgMcGZRHuX#TReporta pic.twitter.com/yRmrSggTgm — Telemetro Reporta (@TReporta) 17 de junio de 2020

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que además, para el día de hoy se registran 13 nuevas muertes, elevando a 470 el número total de defunciones en el país, alcanzando una tasa de letalidad del 2.08%.

La directora de Epidemiología del Minsa, Lourdes Moreno, agregó que a la fecha, unas 13,774 personas se han recuperado clínicamente, mientras que 6,987 permanecen en aislamiento en casas y otros 773 pacientes se encuentran aislados en hoteles.

Hospitalizados en sala actualmente se mantienen 484 pacientes y en unidad de cuidados intensivos hay 109 personas.

A la fecha se han realizado un total de 97,402 pruebas para detectar COVID-19, de las cuales 72,084 fueron negativas, 25,318 han sido positivas; además Panamá ha logrado tener 2,277 de pruebas por millón de habitantes.

Morenos agregó que en cuanto al número de casos según grupo de edad, la mayor cantidad de los contagios se registra en personas entre los rangos de 20 a 39 años y de 40 a 59 años; sin embargo en el caso de las defunciones, la mayor cantidad se registra en personas mayores de 60 años.

"Estos grupos de edades son los que tienen una vida activa, están en la calle, son los que van al trabajo, hacen actividades y precisamente, estos grupos son los que nos están afectando en cuanto a las defunciones en los adultos mayores. Importante, joven, persona adulta joven cuida a las personas adultas mayores que están en tu casa, si no es necesario no salgas, quédate en casa, mantén las medidas que estamos promoviendo, el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico, no hacer fiestas, no estar en lugares de gran concurrencia", indicó Moreno.

Por otro lado, la directora general de Salud Pública, Nadja Porcell, dio a conocer que para el día de hoy se le dio el alta hospitalaria a 4 pacientes COVID-19 positivos que se encontraban recluidos en el Hospital Integrado “Panamá Solidario”, y desde ahora concluirán su tratamiento en un hotel hospital.