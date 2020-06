Linda Batista • 18 Jun 2020 - 08:07 AM

El exministro de Salud, José Terán, indicó que la cifra de camas disponibles de hospitalización y de cuidados intensivos, puede ser menor a la que se muestra, dado que no todas están destinadas a pacientes con COVID-19.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, hay un total de 2,299 camas de hospitalización de sala disponibles, y unas 135 libres en UCI a nivel nacional.

"Si yo tengo cierta cantidad de camas en total, debo dividirlas entre las de pacientes COVID-19 y los no COVID-19... es decir, si tengo nueve en total y 5 están siendo utilizadas en pacientes, hay que analizar si las cuatro que me quedan son para pacientes con el virus o no", precisó.

Terán sostuvo que el área de UCI no es solo la cama, también incluye ventiladores y el recurso humano. "Por cada tres pacientes se requiere un intensivista y un técnico de enfermería", explicó Terán.

En cuanto los respiradores, indicó que de la cantidad total que tiene el sistema de salud, hay algunos siendo utilizados en pacientes, mientras que otros son estacionarios y yo no pueden contabilizarse como disponible para pacientes con COVID-19.

Dijo que hay que analizar el personal disponible, dado que "el Gobierno ha sido agresivo con la contratación del personal", reduciendo el mismo en el sector privado.

Por su parte, la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos de Enfermería, denunció que a la fecha, en Panamá hay falta de equipo de protección sanitaria, poco recurso humano y horarios irregulares que generan afectaciones al personal de salud.

Actualmente los casos de coronavirus en Panamá siguen en aumento, y de no reducirse, podría generar un colapso sanitario.