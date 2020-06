Nimay González • 23 Jun 2020 - 12:19 PM

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) dio a conocer este martes que ha decidido no acoger el informe denominado “Hospital Integrado Panamá Solidario”, que le fue presentado el pasado 15 de junio por miembros de la Comisión Accidental, ya que la misma duda de que el documento sea lo suficientemente completo.

C O M U N I C A D O pic.twitter.com/oyq5zfJCuW — SPIA | 100 años (@SPIApanama) 23 de junio de 2020

Señala que el informe, al momento de ser presentado, estaba sin firmar y sus autores “manifestaron que el mismo no es concluyente, ya que no pudieron verificar varios detalles en los planos y especificaciones del proyecto y además confirmaron que no han realizado ninguna inspección al sitio. Por lo expuesto, no podemos acoger un informe que, la autollamada Comisión Accidental que lo elaboró, duda sea lo suficientemente completo”.

Asimismo indica que el gremio ha decidido mantenerse al margen de este proyecto, con el objetivo de permitir que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones que se adelantan ante denuncias de supuestas irregularidades en su ejecución.

En ese sentido señala que “a raíz de que el proyecto del Hospital Integrado Panamá Solidario está siendo investigado, por la Fiscalía anticorrupción y por la Procuraduría de la Administración, nuestra Sociedad, sin haber hecho ningún pronunciamiento oficial sobre este proyecto, hemos tenido que contestar cuestionamientos de ambas instituciones debido a la publicación anónima, por redes y medios de prensa, del informe sobre dicho hospital”.