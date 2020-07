Nimay González • 8 Jul 2020 - 09:21 AM

Antes de que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli, sean procesados por algún delito se debe resolver el tema de su situación jurídica al ser diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), explicó su abogado Deniss Cuesy.

“Los hermanos Martinelli Linares pertenecen al Parlamento Centroamericano, son diputados que según la convención de Viena gozan de todas y cada una de las prerrogativas que debe tener un funcionario de este organismo, es decir gozan de ese derecho de antejuicio, previo a ser ellos procesados por cualquier delito deberán solventarles su situación jurídica en tanto a hablar del tema del antejuicio. Los mismos parámetros que se rigen en Panamá sobre este tema se rigen acá Guatemala”, explicó Cuesy en Telemetro Reporta.

Añadió que no se puede entrar a hablar del tema de la extradición hacia los Estados Unidos, sin que se dilucide este derecho de antejuicio, al tiempo que reiteró que la detención de ambos el pasado lunes 6 de julio en el Aeropuerto La Aurora de Guatemala, donde tomarían un vuelo con supuesto destino a Panamá, es ilegal.

“Fueron detenidos de una forma ilegal toda vez que ellos portaban para ese momento sus credenciales que les dotan de esa inmunidad que tiene todo funcionario del Parlamento Centroamericano y es una pena que haya sucedido esto en Guatemala toda vez que el Parlamento Centroamericano tiene sus sede acá en este país, por lo cual se debió haber respetado, se les debió haber brindado ese derecho legítimo de defensa el cual inicialmente ha sido violentado”, manifestó.

Cuestionó que los hermanos Martinelli Linares estuvieron residiendo durante cerca de 5 años en los Estados Unidos, y podían llamarlos y requerirlos para cualquier proceso, además de que los mismo ingresaron al Guatemala a través de un departamento de migración en el que se identificaron y estaban realizando los trámites para regresar a Panamá "a enfrentar cualquier proceso judicial que se lleve en su contra".

“Ellos tomaron toda su documentación, salieron de forma legal (de EEUU) con rumbo hacia Panamá, derivado de esta pandemia se cierran los aeropuertos en la República de Panamá y no logran ingresar y por eso necesitaron quedarse un tiempo acá para poder hacer todos los trámites necesarios para poder volver a Panamá… de debe tomar en cuenta que no son personas que no estén dispuestas a enfrentar la justicia, pero respetando todas y cada una de las garantías”, señaló.