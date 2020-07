Nimay González • 8 Jul 2020 - 07:59 AM

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, dio a conocer este miércoles que el nuevo coronavirus (COVID-19) ha demostrado ser más contagioso y agresivo de lo que se había previsto, ante lo cual le corresponde al sistema de salud ser muy dinámicos para atacarlo.

“La CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) están informando que el mismo virus en sí hizo una mutación en sus aminoácidos, en su estructura genómica y por consiguiente ahora se ha vuelto más infeccioso, se contagia con más facilidad. También informaron que se contagia más fácilmente pero que no necesariamente su letalidad aumentó”, detalló Cedeño.

Por otro lado explicó que la evaluación para la habilitación de centros de convenciones y otras instalaciones para la atención de pacientes con COVID-19, forma parte de una reingeniería ante este comportamiento del virus.

“Todas las estrategias de salud públicas son dinámicas, en marzo teníamos la plena seguridad de que teníamos un sistema de salud que iba a poder responder, sin embargo se ha demostrado que el virus se está comportando diferente a como todo el mundo lo esperó, está siendo mucho más agresivo, entonces en ese momento con la capacidad que teníamos instalada en nuestros hospitales era suficiente, eso no quiere decir que porque yo en marzo dije que tengo capacidad me voy a quedar con los brazos cruzado, no, yo en este momento me di cuenta que incluso ya se demostró que ha mutado y por consecuente es mucho más contagioso, yo tengo que reinventarme como sistema de salud, tengo que hacer reingeniería, tengo que adecuarlo y por consiguiente lo que antes yo podía decir que no era viable yo busco la manera de viabilizarlo”, indicó Cedeño.

Esto al referirse a la decisión del Gobierno Nacional de no aceptar en el mes de marzo una propuesta de "donación" de la empresa China Construcción América (CCA), para convertir temporalmente el Centro de Convenciones de Amador en un hospital de nivel 1 (observación) para pacientes con COVID-19.

Agregó que además de los centros de convenciones han estado evaluando otros lugares tanto para albergues como para hacer hospitales carpas, y otras áreas que se han ido habilitando poco a poco de acuerdo a la necesidad.