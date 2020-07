Nimay González • 8 Jul 2020 - 10:21 AM

Manfredo Marroquín, quien es representante de Transparencia Internacional (TI) Guatemala, se refirió a la detención de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli, y lo que podría proceder en cuanto a su extradición a los Estados Unidos.

Publicidad

Explicó que en el caso de Guatemala los pedidos de extradición de Estados Unidos tienen un récord casi del 100%, ya que prácticamente todas las solicitudes son concedidas, aunque se han visto casos en los cuales se han interpuesto recursos logrando alargar el proceso, sin embargo, no han logrado con éxito detener la extradición.

“Creo que el destino de este caso (hermanos Martinelli Linares) va a estar muy apegado a ese récord, el juzgado al que fue trasladado el caso tiene una reputación digamos buena en ese sentido, así que yo creo que a lo más que puede aspirar la defensa legal de los Hermanos Martinelli es a retrasar el proceso, pero no veo algún obstáculo mayor para que esa extradición no se dé”, manifestó Marroquín en Telemetro Reporta.

Indicó que no ve viable que los hijos del expresidente Martinelli sean enviados a Panamá, toda vez que en este caso las autoridades de Guatemala lo que tienen a la vista es la orden de detención provisional que ya se dio con fines de extradición.

“En este caso los tribunales de Guatemala no entran a calificar los motivos de la extradición porque es una investigación que desarrolla Estados Unidos, así que lo único que se limitan a hacer es a cumplir con todo el debido proceso, darles audiencia de vida, escuchar a la defensa, pero si no hay alegatos realmente de peso que impidan esto, yo no lo veo posible, así que veo que ellos muy probablemente, diría en un 99%, van a estar siendo extraditado a Estados Unidos para rendir cuentas” por el caso Odebrecht, indicó.