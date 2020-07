Nimay González • 10 Jul 2020 - 09:13 AM

Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, manifestó este viernes que la decisión de Italia de prohibir el ingreso de personas procedentes de varios países, entre los que se encuentra Panamá, es normal, siendo una medida para evitar rebrotes de COVID-19.

“Eso es algo que se podía esperar, no es la primera vez que sucede… hay unos países que ya están saliendo de su crisis, controlando la epidemia y son parte de los mecanismos que utilizan ellos para evitar segundas o terceras olas de casos, así que es completamente normal y esperable que sucediera”, indicó Cedeño.

Señaló que esta acción es parte de la nueva normalidad y todos los países tienen el derecho de proteger a su población como mejor lo crea.

“Italia tomó esa decisión, probablemente otros países también lo hagan, Panamá en su momento cuando logremos controlar la epidemia seguramente hagamos lo mismo. No es cuestión de desestimar la situación, sino de que tenemos que seguir enfocándonos en otras cosas. Italia como país toma sus decisiones y tenemos que respetarlas”, expresó.

Por otro lado, señaló que en Panamá hay que seguir enfocándose en el tema de la prevención, asegurando que para lograr tener un control del COVID-19 hace falta el cumplimiento de las normativas por parte de todos.

“Las autoridades de Salud tenemos la esperanza y la creencia de que estamos cerca porque ya conocemos cual es la clave del éxito, lo que nos falta para estar ya encima del control total es el cumplimiento completo de las normativas. No es cuestión de buscar culpables, sino de transparencia y de hablar claro, estamos cerca, sabemos qué tenemos que hacer como autoridades, nos falta que todos los panameños hagamos lo que tenemos que hacer, cuidarnos es la única manera”, enfatizó Cedeño.

Añadió que por más que el Ministerio de Salud implemente estrategias nuevas e imponga sanciones, si no hay conciencia social y no se están cumpliendo las normativas de uso obligatorio de mascarillas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, no habrá resultados.