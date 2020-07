Teiga Castrellón • 10 Jul 2020 - 09:53 AM

Alma Montenegro de Fletcher, quien fuera procuradora de la Administración y fiscal anticorrupción, puntualizó a Radiografía que la columna vertebral de toda sociedad es el sistema de justicia y si no existe confianza el país se puede exponer a una crisis que nadie puede predecir.

Sin entrar mucho en detalles sobre los hechos judiciales que se suscitan en estos momentos, como el secuestro a los bienes de la exprocuradora de la Nación Kenia Porcell y el hecho al diario La Prensa, Montenegro destacó que todos los ciudadanos tienen el derecho de recurrir a las normas contenidas en los diferentes códigos, agregando que hay que creer en la ley, pero esta debe ser imparcial.

Sobre los que administran justicia la exprocuradora recomendó que hay que fortalecer la selección de estos funcionarios.

"Sino se fortalece esa selección de los que administran e interpretan la ley no podremos despertar esa confianza que la comunidad necesita y por eso es que tengo que decir que eso expone a la sociedad a un ambiente de desasosiego y que en muchas ocasiones desemboca en conductas de intolerancia y de anarquía", expresó Montenegro de Fletcher.

Para esta jurista, como recomendación final al país le recordó a los funcionarios y a los políticos elegidos popularmente que su deber es servir y no lucrar; y acotó que si no hay una formación a los ciudadanos que propicie el conocimiento de la ley, provisto desde la escuela, el ciudadano no conocerá cuáles son sus derechos, deberes y no sabrá de civismo ni de la ética política.