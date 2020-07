Nimay González • 23 Jul 2020 - 08:33 AM

Abel Aronategui explicó este jueves en qué consiste un movimiento que está siendo impulsado por jóvenes colonenses de diferentes organizaciones tras la masacre de 7 personas y a través del cual piden un alto a la violencia en la provincia de Colón y que se implemente un plan para prevenir y erradicar este problema.

Detalló que se trata de distintas organizaciones juveniles y comunidades étnicas, indígenas, árabes, indostanes, que están desarrollando acciones para lograr éstos, sin embargo piden a las autoridades del Gobierno Nacional y local, que se establezca una mesa en la que los jóvenes de la provincia puedan aportar ideas y propuestas, y mediante un diálogo articulado se genere un plan concreto.

“Nosotros exigimos a las autoridades, tanto nacionales y locales, que se pueda implementar o elaborar un plan con participación ciudadana donde podamos, desde nuestras realidades, plantear lo que realmente está sucediendo y partir de allí generar acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia”, manifestó Aronategui en Telemetro Reporta.

Señaló que harán los acercamientos necesarios con las autoridades para llevar adelante esta iniciativa.

“Desconocemos si hay un plan o no, esperemos que exista y si no lo hay aquí estamos para aportar, la juventud de Colón no somos meramente espectadores, sino que queremos ser protagonistas y queremos ser agentes de cambio con nuestras ideas”, indicó.