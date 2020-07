Nimay González • 24 Jul 2020 - 02:22 PM

La directora ejecutiva de la Coalición Movimiento Pro Justicia (MPJ) de Guatemala, Carmen Aída Ibarra, calificó como un intento de obstruir la justicia, la decisión de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen), de remitir a la Junta Directiva de la bancada de Panamá instrucciones para "tomar las acciones pertinentes" relacionadas a la petición de juramentar a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares como diputados suplentes de ese organismo.

“Estamos ante una acción más del Parlamento Centroamericano en la que la Junta Directiva se presta a generar ciertas condiciones para favorecer a miembros del Parlacen con el fin de que evadan la administración de justicia… estamos ante un nuevo intento de evitar la extradición hacia Estado Unidos de los hermanos Martinelli Linares, utilizando de nuevo el Parlacen y la inmunidad que provee”, manifestó Ibarra en RPC Radio.

Añadió que su juicio el proceso de extradición podría tomar un largo tiempo, tomando en cuenta de que su defensa podría hacer uso de todos los recursos y todas las instancia para evitar que la misma se ejecute.

“Podría llegar incluso a mover esa rutina de no hacer nada que tiene el Sistema Interamericano porque esto podría ser incluso llevado más adelante a la Corte Centroamericana cuando se agote acá en nuestro sistema todos los recursos y todas las instancia que seguramente van a ser utilizadas por la defensa de los hermanos Martinelli Linares, así que por lo pronto yo me atrevería a decir que la extradición no va a ser y que va para largo”, expresó.

Agregó que además está en el tapete el tema de si se pudiera aplica la retroactividad de la inmunidad, de llegar a realizarce la juramentación.

“No se sabe cuán viable va a ser generales esa inmunidad y por lo tanto impunidad que da la juramentación en el Parlacen, porque todos estos trámites se han dado en forma anterior a que ellos pueden ser juramentados, en Guatemala se ha abierto ese debate de que no podría haber retroactividad”, puntualizó.

Tras su detención en Guatemala, los hermanos Martinelli Linares enviaron una nota a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen), solicitando su juramentación como diputados suplentes de ese organismo, el cual remitió instrucciones a la Junta Directiva de la bancada de Panamá, para "tomar las acciones pertinentes" relacionadas a esta petición.

Al respecto, Manuel Castillero, diputado del Parlacen por el Estado de Panamá, manifestó su rechazo a la intención de juramentar a los hijos del expresidente Ricador Martinelli, al considerar que “aún con apariencia de legalidad, estando ya ambos suplentes solo electos, en manos de la justicia guatemalteca, estarían utilizando a conveniencia de los intereses solo de los beneficiados, el reglamento para una vez más abrir espacios a la impunidad”.

Con colaboración de Linda Aparicio, periodista de RPC Radio