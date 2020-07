RI • 25 Jul 2020 - 07:42 PM

El presidente del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amado, dijo este sábado que ponía a disposición de la Junta Directiva de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) su cargo como tesorero de ese organismo deportivo.

Amado hace el anuncio un día después de que el Gobierno de Panamá informara que el país desistía de la organización de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, para destinar esos fondos a reforzar el sistema sanitario y combatir la pandemia de COVID-19.

"Ante la lamentable declinación del Gobierno de Panamá como sede de los JCC, las indemnizaciones y sanciones que podría afrontar nuestro país y ante el conflicto de interés que representa a mi cargo como Tesorero de la ODECABE, he puesto mi cargo a disposición de la Junta Directiva", escribió en su cuenta de Twitter, "no puedo ser juez y parte", indicó.

Amado, quien hasta este viernes desconocía la decisión del Gobierno y dijo no haber sido consultado, lamentó la declinación.

“Después de esto difícilmente podemos aspirar a ser sede de nada. No solo se declinó de los juegos, se declinó de algo que nuestro deporte femenino también necesitaba en el lado de fútbol. El dinero que representaba para el país era mucho más que lo que se tenía que invertir. Lamentable, no entendemos las prioridades pero entendemos las situaciones”, había manifestado Amado este viernes a RPC Radio, y agregó "hay un contrato y tiene consecuencias, estas consecuencias al Gobierno Nacional se las advertí en la reunión de hoy, y de no cumplir con los términos del contrato, pues obviamente que estamos sujetos a posibles sanciones o a cualquier cosa que establezcan en los estatutos".