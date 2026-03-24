MIDES desmiente señalamientos emitidos en publicaciones relacionadas con una fundación

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Archivo

Por Ana Canto El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se pronunció oficialmente sobre las publicaciones relacionadas con la Fundación Nueva Vida, desmintiendo cualquier señalamiento que pretenda cuestionar su capacidad de respuesta o insinuar inacción institucional ante el caso.

"La documentación que reposa en nuestros archivos evidencia que el MIDES no solo intervino, sino que lideró acciones de atención, acompañamiento, supervisión y seguimiento continuo, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público", señaló la entidad en un comunicado oficial.

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El MIDES rechazó los intentos de desinformación y reiteró que su actuación ha sido diligente, responsable y apegada a la ley. La institución reafirmó su compromiso con la protección de las personas mayores y con el fortalecimiento de sus mecanismos de supervisión y respuesta en este tipo de centros. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MIDESPma/status/2036563899156230580&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/c8IBfuqidv — Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (@MIDESPma) March 24, 2026