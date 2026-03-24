MIDES desmiente señalamientos emitidos en publicaciones relacionadas con una fundación

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se pronunció oficialmente sobre las publicaciones relacionadas con la Fundación Nueva Vida, desmintiendo cualquier señalamiento que pretenda cuestionar su capacidad de respuesta o insinuar inacción institucional ante el caso.
El MIDES rechazó los intentos de desinformación y reiteró que su actuación ha sido diligente, responsable y apegada a la ley. La institución reafirmó su compromiso con la protección de las personas mayores y con el fortalecimiento de sus mecanismos de supervisión y respuesta en este tipo de centros.