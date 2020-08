Nimay González • 17 Ago 2020 - 10:13 AM

El Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Permanente de Ministros y Exministros de Salud que asesoran Gobierno Nacional sobre COVID-19, se refirió al tema de la posible contratación de médicos extranjeros frente a la pandemia de la COVID-19, lo cual indicó, aún no ha sido finiquitado.

“El Ministerio hizo las gestiones para conseguir un apoyo de los gremios médicos del exterior, se enviaron notas y se conversó con 11 países, de esos solamente Cuba fue el que respondió, pero eso no quiere decir que se haya finiquitado un acuerdo con Cuba porque el Ministerio lo que quiere es solucionar esta situación con los médicos panameños”, indicó Sánchez Cárdenas.

En ese sentido, señaló que las asociaciones médicas panameñas se comprometieron a convocar profesionales para reforzar las unidades ejecutoras que solicitan el nombramiento de especialistas en Medicina Crítica, Cardiología, Neumología, Urgenciología y Medicina Familiar.

Detalló que la alternativa de contratar especialistas del exterior ha sido contemplada frente al agotamiento del personal médico panameños ante la gran cantidad de pacientes, además de que las convocatorias hechas en el país para contratar médicos han sido fallidas.

“El Ministerio ha llevado a cabo dos convocatorias para contratar 50 médicos especialistas, solamente se logró contar con 3, se trató también de contratar a médicos extranjeros que viven en el país y que estás esperando la nacionalidad y solamente se obtuvieron 3 médicos especialistas venezolanos, se han hecho intentos de contratar médicos de los servicios privados de medicina en Panamá y no hubo respuesta por parte de los colegas, a tal punto que el Ministerio se vio obligado a empezar estas gestiones internacionales”, detalló.

Añadió que además, ante el incremento de casos de coronavirus el Ministerio de Salud se encuentra habilitando camas instalaciones como el Centro de Convenciones Figali, con lo cual se requerirá una cantidad de médicos para la atención de los pacientes, especialmente de intensivistas.

“Por todo esto es que el Ministerio de Salud ha hecho estas gestiones internacionales, pero vuelvo a repetir no es la intención primordial traer médicos de afuera, la intención es solucionar con los médicos panameños… la solicitud de Cuba no ha sido finiquitada, pero lógicamente si el Ministerio no encuentra los recursos humanos necesarios para solventar la crisis se va a tener traer médicos no solamente de Cuba, sino de cualquier otro país que nos ofrezca y acepte traernos esa ayuda”, reiteró.