Odalis Núñez • 21 Ago 2020 - 04:27 PM

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aclaró este viernes que no está "negociando absolutamente nada" con la constructora española FCC, solo le interesa que se llegue a un acuerdo que permita culminar la obra de la Ciudad de la Salud de “una vez por todas”.

Cortizo manifestó que la semana pasada, estuvo conversando con altos ejecutivos de la empresa FCC “para decirles el interés que tiene la República de Panamá y que debemos de tener todos de que esa Ciudad de la Salud de una vez por todas se termine, y fui muy claro hablando con ellos que la cifra que están solicitando al Seguro Social hay que podarla".

“Esa cifra no es la cifra que nosotros consideramos que es la correcta tienen que bajarla, que sigan negociando los encargados y terminar de una vez por todas ese tema de la Ciudad de la Salud”, dijo el mandatario panameño.

Sobre el proceso de consulta ciudadana para la evaluación del contrato del Hospital Modular Panamá Solidario, que abrió la Contraloría, Cortizo expresó que no ha leído de que se trata “que tan pronto pueda, verá de qué se trata ese tema”.

Ante los recientes escándalos de funcionarios su Gobierno en medio de la pandemia, Cortizo expresó que “su equipo debe estar alineados, quien no esté alineado se va a ir para su casa, a mi no me gusta hacer mucho ruido, los golpes no se anuncian los golpes se dan”.

Cortizo agregó que se está analizando la posibilidad de que la cuarentena total en Colón sea solamente los domingos, “queremos estar bien seguros, se debe fortalecer los equipos de trazabilidad ya en Colón, pero necesitamos un poco más de resultados”.

Las declaraciones del presidente Cortizo las dio durante una conferencia de prensa, en la provincia de Colón donde estuvo visitando obras y se reunió con el Equipo de Trazabilidad de la provincia y reclutó a 20 promotores que darán seguimiento para reducir la propagación del COVID-19.